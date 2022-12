Chiara Nasti | “Zaccagni? A giugno ci sposiamo! Ultimamente ricevo critiche da…”

La Gazzetta dello Sport

Altro fiocco azzurro nel mondo del calcio per Mattia Zaccagni e la compagna, diventati genitori per la prima volta di Thiago, nome scelto come tributo a Leo Messi. Fiocco rosa per il ...molto spesso mette a disposizione dei propri follower Instagram , il cosidetto 'box domande'. L' influencer poi raccoglie tutti i quesiti e inizia a rispondere a chi ha qualche curiosità ... Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno fissato la data delle nozze. E la location è da sogno Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il 20 giugno del 2023. C'è finalmente la data, spoilerata dal settimanale "Chi" che anticipa anche altri dettagli su quelle che si annunciano nozze faraoni ...Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto una location esclusiva per il loro matrimonio, che si svolgerà all'inizio dell'estate 2023.