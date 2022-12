Chi ha diritto ad avere il Reddito di cittadinanza | Manovra anti furbi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Incrocio le dita, confido nel Parlamento, ma penso che la missione sia compiuta». Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, vede il traguardo all'orizzonte, con il rischio dell'esercizio provvisorio ormai scongiurato, anche se «ogni 2-3 mesi dovremo aggiustare il tiro, perché è questo che richiede la situazione». Terminata l'approvazione degli emendamenti, laapproda questa mattina alle 8 nell'aula di Montecitorio. Domani è atteso il voto di fiducia. La legge di bilancio ammonta a 35 miliardi, di cui 21 sono destinati ad affrontare il caro bollette. È comunque unaprettamente politica, che muove in una direzione: mettere in campo alcune misure decisamente di centrodestra senza andare allo scontro con la Ue. Proprio per non creare attriti con Bruxelles, è confermata la soppressione della norma sul Pos, con l'approvazione di un ...

