Chi è Miss Italia 2022 | Lavinia Abate?

(Di giovedì 22 dicembre 2022)che era arrivata a questa manifestazione col titolo diLazio e a solo 18 anni riesce a vincere il concorso di bellezza più importante del paese.Romana e studentessa del liceo scientifico Azzarita dove frequenta il quinto anno. Nei suoi sogni ci sono tante idee e la vita ce l’ha davvero tutta davanti per poterli realizzare. Capelli castani lunghi, occhi nocciola e 176 centimetri d’altezza la nuovaè una splendida ragazza anche molto simpatica. Infatti quando le chiedono come va a scuola lei risponde semplicemente: “Mi accompagnano i miei”. Poi aggiunge: “No dai, scherzo. Sono brava, ho la media dell’8?. All’ultimo atto si era presentata con Carolina Vinci, ...

il Resto del Carlino

è la vincitrice Lavinia Abate frequenta l'ultimo anno di liceo. Pratica danza da 12 anni. ... rendendo la sua adolescenza difficile', si e - legge nella sua presentazione: 'Italia le dà ...Terzo posto per Virginia Cavalieri,Emilia Romagna . Abate era arrivata alla finale con la fascia diLazio e dopo aver vinto anche il titolo nazionale diEleganza . La 18enne frequenta ... Miss Italia 2022, Virginia Cavalieri: chi è la finalista dell'Emilia Romagna - Spettacoli La vincitrice di Miss Italia 2022 è Lavinia Abate. La reginetta di bellezza è stata incoronata nel corso della finale che è andata on onda mercoledì 21 dicembre sui canali digitali del contest gestito ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...