Chi è Marco Mancini | lo 007 filmato insieme a Matteo Renzi all’Autogrill

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ?è nato il 3 ottobre 1960 a Castel San Pietro, nel bolognese, ma è cresciuto vicino Ravenna. Entrato nel 1979 nell’Arma dei Carabinieri, il 1985 è l’anno della svolta professionale pervisto che passa al SISMI (i servizi segreti militari), occupandosi di alcuni casi spinosi come quelli relativi ai delitti della Uno Bianca. Nel 2005 è stato uno degli agenti artefici della liberazione in Iraq di Giuliana Sgrena, la giornalista de Il Manifesto che era stata rapita da alcuni jihadisti. Dopo altri incarichi in Medio Oriente, dopo il passaggio all’Aise (servizi segreti esteri) viene mandato a Vienna. Leggi anche: Esclusivo TPI – Le immagini inedite (e originali) scattate ae lo 007 in autogrill. Ecco le ultime rivelazioni Attualmenteè ...