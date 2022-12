Cheddira | il Napoli potrebbe prenderlo subito

CalcioNapoli24

Commenta per primo Oltre al Torino anche ilha messo gli occhi su Walid, attaccante marocchino del Bari .- Dopo l'ottimo Mondiale disputato con il 'suo ' Marocco ora, Walidè pronto per il definitivo salto di qualità e, secondo quanto raccolto da ' Il Corriere Dello Sport ', ... Cheddira-Napoli, CorSport: affondo a gennaio! Il piano di Giuntoli per portarlo in azzurro Cheddira non è solo un obiettivo della Lazio. Sull’attaccante del Bari ci sarebbe il fortissimo interesse del Napoli Cheddira non è solo un obiettivo della Lazio. Sull’attaccante del Bari ci sarebbe i ...Non c'è solo il Torino a inseguire l'attaccante del Bari Walid Cheddira, che si è messo in mostra nel recente Mondiale con il suo Marocco, ma sembra interessare anche il ...