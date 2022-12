Cerca di riparare il frigo del negozio e muore folgorato

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Incidente mortale sul lavoro a Genova. Un uomo di 50 anni, titolare di un panificio, è rimastoda una scarica elettrica mentre stavando diunrifero del. L'uomo aveva in mano un tester con i due poli...

Un uomo di circa 50 anni, titolare di un panificio in via Mameli, è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre cercava diun frigorifero del negozio.