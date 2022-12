(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - La giustizia belga decide giovedì,, se continuare o meno la detenzione di Eva, ex vicepresidente del Parlamento europeo, indagata per corruzione per favorire il Qatar. L'davanti alla camera di consiglio di Bruxelles si svolge a porte chiuse e in giornata è attesa una decisione. Nello scandalo che ha provocato scompiglio nel Parlamento europeo e tensioni tra Qatar e Ue, l'eurodeputata greca è indagata con il compagno Francesco Giorgi e l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri. Evanega di aver ricevuto denaro dal Qatar per influenzare le sue decisioni politiche. Secondo una fonte giudiziaria belga, nel suo appartamento di Bruxelles sarebbero stati scoperti sacchi pieni di banconote del valore di 150.000 euro."non sapeva dell'esistenza di questi soldi", ha assicurato ...

AGI - Agenzia Italia

E' attesa per oggi l'udienza in un tribunale belga che esaminera' ildi corruzione in cui e' coinvolta l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. Il 9 dicembre, Kaili e il suo compagno Francesco Giorgi sono stati arrestati e la loro residenza e' stata ..., è l'ora dello scaricabarile: accuse incrociate sui soldi L'indagine dei carabinieri ... Sentenza della "vergogna": furia Cruciani sulBeccaglia Erano tanti a rivolgersi a Tedeschini, ... Caso Qatargate: oggi l'udienza di Kaili. Il suo avvocato: "non è mai stata corrotta" Il legale, Michalis Dimitrakopoulos, è appena arrivato in tribunale a Bruxelles dove si tiene l'udienza per le misure cautelari: "Spero nella sua scarcerazione" ...Nell'inchiesta sul Qatargate l'ex vice presidente dell'Europarlamento Eva Kaili è uno dei nomi più altisonanti, ma il suo avvocato ai media, in occasione della udienza sulla sua possibile scarcerazion ...