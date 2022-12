Caso Omerovic | il capo della Polizia | Una vicenda grave  

Leggi su agi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - "Una, il primo sentimento é di rammarico grosso per quello che é successo e di vicinanza alla famiglia. Speriamo che questa persona si possa riprendere. Ma ci sono anche la serenità e l'orgoglio per aver fatto quello che bisognava fare, per esserci messi a disposizioneprocura di Roma in indagini affidate alla Squadra Mobile che ha restituito la ricostruzione che ha portato all'emissione del provvedimento". Lo ha detto con riferimento alil, Lamberto Giannini, a margine del tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa. Ieri i poliziottiSquadra Mobile avevano notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di ...