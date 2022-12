Caso Omerovic | fu tortura | poliziotto ai domiciliari

(Di giovedì 22 dicembre 2022) - Il disabile non ha cercato 'il suicidio buttandosi dalla finestra'. L'agente lo avrebbe traumatizzato e terrorizzato a tal punto da indurlo a trovare una via di fuga

- Il disabile non ha cercato 'il suicidio buttandosi dalla finestra'. L'agente lo avrebbe traumatizzato e terrorizzato a tal punto da indurlo a trovare una via di fugaChe prima o poi qualche agente sarebbe stato arrestato per ilHasib era nell'aria da tempo. Negli ambienti della polizia capitolina da settimane si ...volta all'identificazione" di Hasibe ... Caso Omerovic: arrestato un poliziotto a Roma, è accusato di tortura Ecco tutte le bugie e i falsi che ruotano intorno al caso del bosniaco che si è lanciato dalla finestra durante un controllo di polizia. Le minacce, le ...Torturato dalla Polizia Svolta nel caso di Hasib Omerovic precipitato dalla finestra di casa a Roma: «Picchiato e legato, cercava di fuggire». Un agente arrestato per le violenze Edoardo Izzo, Grazia ...