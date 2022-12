Caso Omerovic | dopo l’arresto del poliziotto Andrea Pellegrini emergono dettagli dalla testimonianza di un vigile urbano

Agenzia ANSA

"Ultimi sviluppi sul: intervista a Riccardo Magi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Riccardo Magi (deputato, Misto - +Europa). L'intervista è stata registrata giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 15:00.commenta Il capo della polizia, Lamberto Giannini, interviene sul, il disabile caduto dalla finestra della sua abitazione a Primavalle, durante una perquisizione della Squadra mobile. 'È una vicenda grave, il primo sentimento è di rammarico per quello ... Caso Omerovic: arrestato un poliziotto a Roma, è accusato di tortura Una relazione di servizio da redigere per «pararsi il c.. dall'onda di m...che quando arriva sommerge tutti». È quanto afferma in un messaggio chat, citato ...Il capo della polizia, Lamberto Giannini, interviene sul caso Omerovic, il disabile caduto dalla finestra della sua abitazione a Primavalle, durante una perquisizione della Squadra mobile. "È una ...