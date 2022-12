Caso Omerovic | così agiva la gang dei poliziotti nell’inchiesta su torture e depistaggi L’agente pentito | «Mi sono vergognato»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Andava redatta una relazione di servizio «per pararsi il culo dall’ondata di mer*a che quando arriva sommerge tutti». Questo è quello che si legge in un messaggio che un ispettore in servizio presso la Squadra Mobile ha inviato a una collega del commissariato di Primavalle (Roma), dopo che Hasibsi era buttato dalla finestra di casa sua, lo scorso 25 luglio, durante una perquisizione della polizia durante la qualeAndrea Pellegrini, ora sotto arresto per tortura, lo avrebbe preso a schiaffi e legato a una sedia con il cavo del ventilatore minacciandolo di «infilarglielo nel culo» senza curarsi della possibilità che il ragazzo morisse. «Che te frega se more». Brandendo un coltello avrebbe sfondato la porta dell’appartamento in cui la polizia era entrata senza permesso, fino a spaventaretalmente tanto che la ...

RaiNews

'Ile una vicenda grave per cui la prima impressione e' un rammarico grosso per quello che e' successo e la vicinanza alla famiglia. Speriamo che questa persona si possa riprendere. Ci sono ...Leggi ancheHasib, arrestato poliziotto: è accusato di tortura 'Un'anomalia, che assume al contempo valenza indiziaria del fatto che le cose non fossero andate come riferito nell'... Caso Omerovic, poliziotto ai domiciliari per tortura. E spuntano le chat Una relazione di servizio da redigere per «pararsi il c.. dall'onda di m...che quando arriva sommerge tutti». È quanto afferma in un messaggio chat, citato ...Lamberto Giannini: "Vicinanza alla famiglia. Abbiamo fatto quello che era necessario. Massimo impegno e massima trasparenza" ...