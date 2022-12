Caso Karsdorp | la FIFPRO contro la Roma | 'Il giocatore è vittima di mobbing'

Calcio in Pillole

Commenta per primo IlRoma -non accenna a placarsi e oggi, dopo tanto tempo, si è esposta la FIFPRO, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti, condannando fermamente l'operato di José ...Un giocatore su tutti sembra fare aldi Allegri e vista, anche, la situazione che lo libera per volere di entrambe le parti, adesso, si studia un clamoroso scambio di pedine. Roma condannata per mobbing sul caso Karsdorp: il comunicato La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista della riapertura di mercato invernale. Karsdorp Juve. Attenta Juve, l’Ajax ha avviato i primi contatti con Karsdorp. Secondo quanto riportato dal portal ...La FIFPRO (federazione internazionale dei calciatori professionisti) condanna la Roma in merito alla vicenda tra il club giallorosso e Rick Karsdorp. Ecco cosa si legge nel comunicato pubblicato ...