Caso Juventus | ecco i club coinvolti | escluso dalla lista il Napoli

Tuttosport

...magistrati torinesi nuovi elementi in grado di riaprire il. Adesso la Corte avrà 30 giorni per convocare l'udienza in cui la Procura chiederà nuove sanzioni non solo nei confronti della,...Revoca della sentenza , riapertura dele un nuovo filone sullae altre società. La procura della Figc ha chiesto di cancellare quasi tutti i proscioglimenti relativi alplusvalenze e di riaprire l'indagine dopo aver ... Juve, caso plusvalenze: la procura Figc chiede la riapertura del processo Continua la tempesta mediatica sul caso Juventus, e per la società bianconera il rischio di gravi conseguenze cresce ora dopo .... Il giornalista de Il Sole 24 Ore e di Panorama , conduttore radiofoni ...Il comunicato della FIGC. Qualche minuto fa l’ANSA aveva comunicato la riapertura delle indagini, per Juventus e altre 10 squadre, sul tema plusvalenze. In più c’è da onorare al meglio la Champions Le ...