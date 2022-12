Casa Batlló | la migliore visita culturale al mondo per la sua esperienza immersiva

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – in collaborazione conBattlò Con l’arrivo delle vacanze natalizie si fa sentire la voglia di staccare dalla routine quotidiana e di regalarsi un bel viaggio. Una meta in grado di soddisfare esigenze molto diverse è Barcellona, che permette di trovare divertimento, cultura e buon cibo e che si può raggiungere comodamente anche solo per pochi giorni. In questo periodo dell’anno la città è particolarmente vivace e ricca di iniziative, come l’emozionantedi. La celebre, frutto della fantasia e dell’ingegno di Gaudì e patrimonio mondiale dell’UNESCO, diventa lo scenario di un’unica, tanto da essersi aggiudicata l’AWARD International Exhibition of the year in occasione dei Museums & Heritage Awards. Si ...