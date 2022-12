Caro bollette e diritti | concerto di Natale a lume di candela nella fabbrica degli operai-imprenditori

il Resto del Carlino

Almeno fino ad oggi, che ilimpazza e la questione è divenuta improvvisamente piuttosto pregnante. E comunque, ogni tentativo di rimediare sarebbe quantomeno tardivo, poiché non solo è ...Cervia interviene contro il. L'Amministrazione comunale ha assegnato dei contributi straordinari ai gestori dei centri sportivi comunali a sostegno delle spese per le utenze di gas. 'Il provvedimento - si legge ... Caro bollette, nubi nere su turismo e commercio I pannelli del Majorana Laterza esistono da quando l’edificio è stato costruito, ma non sono mai entrati in funzione, né sono stati mai sottoposti a manutenzione ...L’emendamento. Scatterà l’aliquota ridotta al 5% (come per energia e gas) nel primo trimestre 2023. Solo in città sono circa 30mila le utenze allacciate. La beffa è sanata, almeno per il primo trimest ...