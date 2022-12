Caro Amore Lontanissimo di Marco Mengoni | colonna sonora del film Il Colibrì

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Esce a Nataledi, il brano contenuto nelladelIl. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali nel giorno del Santo Natale, che coincide con il compleanno di. Il brano fa parte delladeldi Francesca Archibugi uscito al cinema il 14 ottobre e fino a questo momento era presente esclusivamente nella versione fisica dell’album Materia (Pelle), seconda parte della trilogia Materia. Adessodiarriva in digitale accompagnato da una diretta su Tik ...

Per celebrare il Natale ed il suo compleanno, Marco Mengoni pubblicherà la sua nuova canzone 'lontanissimo' già colonna sonora del film di Francesca Archibugi: ' Il colibrì'. Marco Mengoni E' un cantate italiano nato nel Lazio il 25 dicembre del 1988. La sua popolarità ha iniziato a Marco Mengoni, a Natale su piattaforme Caro amore lontanissimo - Musica Il 25 dicembre, Natale e giorno del suo compleanno, Marco Mengoni pubblicherà in streaming "Caro amore lontanissimo", inedito di Sergio Endrigo ...