Teleclubitalia.it

... semina il panico lungo la statale 90 delle puglie a. Protagonista un cittadino di ... l'unità di pronto intervento della polizia municipale intervenuta sul posto si èdi fronte ad uno ......giornata del campionato di Eccellenza riserva il confronto dello Stadio Vittorio Papa di... Un colpo duro per la compagine isolana che prova a reagire, ma la retesugli sviluppi di un ... Cardito, trovata bomba di tre chili carica di chiodi e bulloni in piazza Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in piazza santa croce per il rinvenimento di un ordigno inesploso. La bomba di circa tre chili ripiena di polvere, chiodi e bul ...