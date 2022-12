Carcere minorile di Nisida | due detenuti evasi e prontamente ripresi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Duedell’Istituto penitenziariodisononel pomeriggio di ieri 21 Dicembre, ma sono statidopo poche ore grazie anche alla sinergia con le altre forze di Polizia in servizio presso l’isola”. Lo riferisce Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “Questa organizzazione sindacale denuncia da mesi le difficoltà in cui si trova ad operare il personale di Polizia Penitenziaria e la cattiva gestione della sicurezza. Quello di ieri è solo una delle ultime criticità avvenute in meno di 2 settimane: 2 incendi di camere di pernottamento con intossicazione di almeno 10 Poliziotti Penitenziari e, non più di un mese fa, una maxi rissa che ha visto coinvolta la totalità dei giovani reclusi. Questi sono episodi che manifestano un ...