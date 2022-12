Capodanno | visite gratuite a musei e parchi archeologici

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il 26 dicembre, 1 e 2 gennaio, cittadini e turisti potranno visitare ie istatali che rimarranno aperti in via straordinaria per le festività. Nel giorno di, inoltre, tornerà #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, neie neistatali. Lesi svolgeranno nei consueti orari di apertura, su prenotazione dove previsto. Nel corso del 2022 gli accessi registrati sono stati 1.879.597 riferisce una nota del Mic. “In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il ...