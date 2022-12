Caos Roma-Lido | i pendolari da Gualtieri | 23mila firme per dire basta ai continui disagi

Repubblica Roma

- In questa fase di concitazione politica, tra il countdown per l'approvazione della manovra e il fantasma dell'esercizio provvisorio che incombe su Parlamento e Governo, c'è qualcuno che sta ..." "Credo che sia un grandedi una manovra che non ha nulla sulle cose strutturali, neanche un euro". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Radio Anch'io su Rai Radio1. "Non è mai ... Roma-Lido, ancora treni soppressi e corse saltate. Disagi fino alle 10 del mattino Schivo, silenzioso, in disparte, spesso chino sul cellulare, l'ex paladino dei braccianti ha perso lo smalto e il carisma che accompagnarono il suo ingresso a Montecitorio ...ROMA (ITALPRESS) – “Credo che sia un grande caos di una manovra che non ha nulla sulle cose strutturali, neanche un euro”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Non ...