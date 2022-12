Candy Crush va sempre fortissimo | ma il gaming online non si sente affatto bene…

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 22 dicembre 2022) I giochi sui telefonini frenano per la prima volta nella loro storia Le Figaro, di Chloè Woitier, pag. 22 Il mercato dei videogiochi per smartphone e tablet, in piena espansione, sta vivendo la prima battuta d’arresto della sua giovane storia. Secondo l’istituto Newzoo, che è un punto di riferimento in questo settore, i ricavi generati da queste applicazioni di gioco sono diminuiti di oltre 6%per tutto il 2022, per un totale di 92 miliardi di dollari. Si tratta di un declino senza precedenti per un settore che pesa come quello dei giochi per console e PC. “Il declino di f.e è iniziato nel dicembre 2021 e si è aggravato nel corso dei mesi. A novembre abbiamo raggiunto un -13% rispetto all’anno precedente”, afferma Alexandre de Rochefort, direttore finanziario di Gameloft. Come molti altri settori, anche il mobilesta subendo una correzione rispetto al 2020, ...