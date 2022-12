La Gazzetta dello Sport

Daniel Yule in azione a. Afp Con una splendida seconda manche (anche se il suo tempo è stato solo il terzo), lo svizzero ha rimontato dalla quarta posizione, sfruttando anche l'uscita di ...Daniel Yule vince lo slalom maschile di Madonna di, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. L'elvetico, quarto al termine ... il migliore è Tommaso Sala , chela sua ... Campiglio si conferma pista magica per Yule: terza vittoria. Male gli azzurri Lo svizzero coglie il terzo successo nel canalone Miramonti: Braathen domina la prima manche ma poi finisce quarto, l'altro norvegese Kristoffersen, favorito della vigilia, è secondo ...