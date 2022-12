Campania | M Manfredi | “Fondo per figli vittime lavoro è primo passo”

Agenzia ANSA

...ha parlato di ''un bilancio soddisfacente'' di un anno partito con la ''necessità di scongiurare il dissesto del Comune, che era il primo obiettivo, anche grazie al Patto per Napoli, e ...''In questa manovra c'è poco per i Comuni e l'Anci lo ha detto in modo molto chiaro''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, commentando la Finanziaria del Governo Meloni.ha sottolineato che ''i Comuni hanno avuto un aggravio dei costi per l'energia, dei costi dell'inflazione che determina un incremento dei costi e dunque è come se fosse un taglio, e anche il ... Manfredi, in Finanziaria spariti fondi per trasporti Napoli - Campania "La dotazione di 300mila euro per il triennio 2023-2025 sul fondo per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti sul lavoro è un primo importante passo avanti sul fronte della prevenzione e d ...L'M5s è contrario al terzo mandato a cui aspira De Luca. Il governatore: "Fico si candida alle regionali Lo aspettiamo con gioia" ...