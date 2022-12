Calendario di Avvento 2022 | Ecco la Parola da scoprire oggi 22 dicembre

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Approfittiamo di questo tempo straordinario che la Chiesa ci offre, per prendere confidenza con ladi Dio. Scopriamo attraverso di essa, cosa ci vuole direil Signore. Ildell’è uno dei simboli più rappresentativi di questo tempo, e ci aiuta a scandire l’attesa della venuta di Gesù, giorno giorno, per tenere L'articolodilada22proviene da La Luce di Maria.

ilSaronno

Ildell'di Itch.io è stato lanciato a inizio dicembre (e sì, è colpa nostra, lo sappiamo, siamo in ritardo). Questo però non significa che non ci sia possibilità di accesso ai ...Anche quest'anno, Lully vuole aprire ildell'! Insieme vivremo l'attesa di Gesù Bambino: l'Emmanuele, il Dio con noi!! Ogni giorno per 24 giorni in compagnia di amici sorprendenti!! E anche il giorno di Natale l'... Calendario Avvento: museo Gianetti, 22 dic “I laboratori” Se siete stufi di amore, gioia e speranza, allora Itch.io vi propone un Natale da brivido, con 24 giochi horror gratuiti.Nuovi sconti con il calendario dell'avvento di GameStop, che tra i titoli in promozione include anche Elden Ring.