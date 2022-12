Calciomercato Roma | ancora in stand by il rinnovo di Zaniolo

(Di giovedì 22 dicembre 2022)niente di fatto per ildicon la: per ora non sono previsti incontri tra le parti E’inby ildicon la. Come spiegato da Valentina Mariani a Sky Sport 24, al momento all’orizzonte non c’è la possibilità di un’incontro con la dirigenza del club giallorosso per discutere sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2024. La questione, in caso, potrebbe riaprirsi dopo la fine del mercato di gennaio, con moltr squadre interessate all’attaccante giallorosso. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vista l'età di Rui Patricio e le prestazioni mediocri del suo secondo, Svilar , Pinto già da un anno si sta guardando in giro. Da quanto scrive Daily la squadra giallorossa potrebbe ...Nel 2014 entra a far parte della "Hall of Fame" dell'A.S. Roma Alcides Ghiggia è stato uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale degli anni 50-60. Ala destra dal dribbling fulminante, Finte ...Calciomercato ormai alle porte, dopo le vacanze natalizie aprirà la sessione invernale e le squadre proveranno a rinforzarsi in vista della seconda parte di campionato. La notizia dell'ultim'ora rigua ...