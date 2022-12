Calciomercato Milan – Indiscrezione | “Ecco l’obiettivo per l’attacco”

Calciomercato.com

Commenta per primo Chiuso il sipario sui Mondiali, tutti gli occhi sono puntati di nuovo sui vari campionati europei. In Italia si riparte il 4 gennaio - la prima gara è Salernitana -alle 12.30 - vediamo quando riprenderanno gli altri nel resto d'Europa. ALL'ESTERO - Il primo campionato a ripartire è la Premier League , con il classico Boxing Day del 26 dicembre. La Ligue 1 ...Calhanoglu, il confronto con il passato: 'Sono più cattivo che al' 'Voglio essere sempre più importante per l'Inter - spiega - Qui mi hanno aiutato da subito e mi hanno fatto sentire a mio agio'... Milan, l'ultima richiesta di Ziyech | Mercato Improvviso blitz della Juventus: pronti 15 milioni di euro già a gennaio per quello che è un jolly tuttofare. Cherubini è pronto a chiudere La Juventus ha deciso, investire subito per un terzino. Perc ...La Salernitana punta sul “cavallo di ritorno”, ma non vorrebbe cedere l’ex Inter a una diretta concorrente La Salernitana tiene nel mirino Milan Djuric: l’attaccante bosniaco non ha trovato molta fort ...