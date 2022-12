Calcio | preoccupano le condizioni di salute di Pelè | ci sarebbe stato un peggioramento

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Natele in ospedale per il campione brasiliano Dal Brasile destano preoccupazioni ledidi. Da mesi ormai l’ex campione verdeoro è alle prese con la cura di un tumore.è ricoverato da tre settimane al San Paolo dove sta ricevendo cure per “disfunzioni renali e cardiache”. L’ex calciatore sta affrontando un tumore al colon che “presenta una progressione della malattia oncologica e richiede ulteriori cure legate a disfunzioni renali e cardiache”. A renderlo noto il bollettino dell’ospedale l’Albert Einstein Hospital, dove è ricoverato dal 29 novembre. Oltre il bollettino medico sono arrivate anche le parole delle figlie di. “Il nostro Natale a casa èsospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per varie ragioni, sarà meglio rimanere qui, con tutte le ...

Agenzia ANSA

Nonle condizioni di Lorenzo Pellegrini , ieri costretto a uscire durante l'amichevole con il Casa Pia per una forte botta alla tibia sinistra. Il calciatore non è stato sottoposto ad ...Nonle condizioni di Lorenzo Pellegrini, ieri costretto a uscire durante l'amichevole con il Casa Pia per una forte botta alla tibia sinistra. Il calciatore non è stato sottoposto ad ulteriori ... Calcio: Roma; non preoccupano condizioni Pellegrini Preoccupano le condizioni di Gianluca Vialli, ricoverato a Londra dopo la ricaduta del male già operato qualche tempo fa Preoccupano le condizioni di Gianluca Vialli, ricoverato a Londra dopo la ricad ...Genova – Il difficile momento che sta attraversando la società blucerchiata preoccupa moltissimo la tifoseria. L’altro giorno una delegazione dei Gruppi della Sud è andata in trasferta a Milano, fuori ...