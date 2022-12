Calcio | peggiorano le condizioni di Pelé | O Rei trascorrerà il Natale in ospedale

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non arrivano buone notizie sullo stato di salute di Edson Arantes do Nascimento, per noi tutti. L’82enne leggenda brasiliana delmondiale sta affrontando la partita più importante della sua vita, quella contro un cancro al colon e dal 29 novembre è ricoverato presso l’Albert Einstein Hospital di San Paolo. Come riportato nell’ultima nota diramata dai medici: “Il paziente presenta una progressione della malattia oncologica e richiede maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache“. Un peggioramento delleconfermato anche dalle figlie di, che hanno affermato che il padrequeste feste natalizie in reparto. “Il nostroa casa è stato sospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per varie ragioni, sarà meglio rimanere qui, con tutte le ...