Calcio | Juventus Next Gen | Barbieri rinnova fino al 2026

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Torino, 22 dic. - (Adnkronos) - Il terzino dellaGen Tommasoal 30 giugno. Lo annuncia il club bianconero con un post pubblicato sui propri social. Il ragazzo, classe 2002, in stagione ha avuto anche modo di fare il suo esordio in Champions League con la prima squadra sul finale del match contro il Psg dello scorso 2 novembre.

TORINO - Con un post pubblicato sui propri canali social, la Juventus Next Gen comunica il rinnovo del contratto di Tommaso Barbieri fino al 30 giugno 2026. Il difensore bianconero classe 2002 ha coll ...Un altro baby bianconero si lega a lunga scadenza al club: ha infinite prospettive di crescita, Allegri gongola ...