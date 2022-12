Calcio | Gatti | ' il dg Scanavino ci ha rassicurato | noi dobbiamo pensare solo al campo'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Torino, 22 dic. - (Adnkronos) - "Il direttore generaleci ha, ma a noi queste cose non ci devono toccare. Noiad andare ine dare il massimo per la maglia, il resto sono questioni societarie. Siamo in un grande club e siamo tranquillissimi. Pensiamoale nient'altro". Lo dice il difensore della Juventus Federicoal termine dell'amichevole vinta per 1-0 sui croati del Rijeka all'Allianz Stadium. "Vincere senza prendere gol come oggi o con l'Arsenal dà molta fiducia per il lavoro della settimana -aggiunge il 24enne torinese-. Abbiamo vinto senza prendere gol, quindi siamo contenti. Stiamo lavorando duramente, giorno per giorno, ora aspettiamo i sudamericani che ci ...

