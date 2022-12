Calcio | concluso a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - Tre giorni di lavoro e sessantasei giocatori coinvolti, in una nuova ‘tappa' del percorso intrapreso già nella scorsa stagione dalla Figc, per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili allamaggiore e ampliare così la base deiselezionabili: si è chiuso aloaidi, il raduno che da martedì ha portato al Centro Tecnico Federale giocatori di Serie A, Serie B e militanti all'estero, divisi in due gruppi di lavoro. “Questo– ha commentato a fine raduno il Ct Roberto Mancini, davanti alle telecamere di Vivo Azzurro – si porta dietro un bilancio positivo, perché abbiamo potuto conoscere meglio dei ragazzi che vediamo ...

OA Sport

Nella seconda sfida, dopo un palo di Colombo subito in avvio di gara, è stato Baschirotto a sbloccare la contesa (17') con un colpo di testa sugli sviluppi di und'angolo. E sempre su azione ...Nella seconda sfida, dopo un palo di Colombo subito in avvio di gara, è stato Baschirotto a sbloccare la contesa (17') con un colpo di testa sugli sviluppi di und'angolo. E sempre su azione ... Calcio, concluso lo stage della Nazionale. Mancini: "Colpito dalla qualità di alcuni giocatori" Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - Tre giorni di lavoro e sessantasei giocatori coinvolti, in una nuova tappa del percorso intrapreso già nella scorsa stagione dalla Figc, per agevolare la transizione..Si conclude il girone d’andata del campionato regionale di Serie C2 di calcio a 5 ed il Città di Canicattì C5 porta a casa altri 3 punti fondamentali nella trasferta di sabato sera ad Agira dopo una p ...