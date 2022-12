Calcio | Calhanoglu | ' siamo favoriti contro il Napoli | sarà sfida decisiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Milano, 22 dic. - (Adnkronos) - “Mi sento bene, ho lavorato anche durante le vacanze per restare in forma. Voglio essere ancora più importante per l'Inter. Qui mi hanno aiutato da subito, mi hanno fatto sentire a mio agio. Voglio ripagare questa fiducia vincendo un altro trofeo, magari lo scudetto". Così il centrocampista dell'Inter, Hakan, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. L'obiettivo scudetto passa inevitabilmente per la superdel 4 gennaioil: “Crediamo nella rimonta. Se riprendiamo con la stessa qualità delle ultime partite prima della sosta posfarcela. Con ilè una, che ci farà capire tanto del resto del campionato. Vincere sarebbe importantissimo. Giochiamo in casa, ...