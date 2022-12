Calcio | Botti Te Diegum | ' napoletani e argentini | rapporto decennale sublimato da Maradona'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - Diego e Napoli, incrocio spontaneo di cromosomi. Altro che folklore: imischiati aglidinanzi al murale di Diego Armandoper la vittoria mondiale della Nazionale sudamericana sono legati fra loro antropologicamente. Uncoltivato nei decenni,dae che unisce ancora oggi il capoluogo campano a Buenos Aires. Così spiega al quotidiano La Ragione Claudio, ex presidente della Camera penale napoletana ed ex numero due degli avvocati penalisti italiani, che più di 30 anni fa ha co-fondato il Te: un circolo di intellettuali unito nella difesa del Diez dopo la positività alla cocaina del 1991 e che anche attraverso un omonimo libro (edito quello stesso anno da ...

anteprima24.it

... ma è come se fosse ieri, tanto è vero che poi attraversoho recuperato la pubblicazione del testo del "Te Diegum" che ho regalato a mio figlio che è un grande appassionato di, per cui ...Insomma, si riparte subito con iRoma, 22 dic. – (Adnkronos) – Diego e Napoli, incrocio spontaneo di cromosomi. Altro che folklore: i napoletani mischiati agli argentini dinanzi al murale di Diego Armando Maradona per la vittoria mon ...Fabio Grosso e i suoi ragazzi al lavoro per preparare al meglio l’ultima gara del 2022. Unici indisponibili i soliti Lucioni e Kone ...