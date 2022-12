Bye bye 2022 | maggio - Alcaraz firma Madrid | Nole si riprende il Foro

SuperTennis

La "Caja Magica" è il palcoscenico del "Mutua Madrid Open" (ATP Masters 1000 - montepremi 6.744.165 euro) sulla terra battuta della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Sonego e Fognini ...Dopo il forfait in extremis della regina del tennis mondiale, la polacca Iga Swiatek, per un problema alla spalla, sono sette le top - ten in gara nel "Mutua Madrid Open" (WTA 1000 - montepremi 6.575. Bye bye 2022, maggio: Jabeur fa la storia Madrid, Swiatek fa il bis a ... Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.it', la Juve starebbe pensando a Youssoufa Moukoko, in scadenza col Borussia, come futuro erede di Vlahovic ...Daniel Maldini si prepara a salutare il Milan a titolo definitivo in vista della prossima stagione con diversi club interessati ...