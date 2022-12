Britney Spears è morta? Perez Hilton sulle teorie del complotto | “La verità è un’altra”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nelle ultime ore si era sparsa la voce chefosse, e per fortuna si tratta di una bufala corroborata da alcunedelrelative alla sua assenza sui social media. A rendere virale la situazione sono stati i social network dove hanno condiviso la notizia tantissime persone e l’intervento di, il quale sibillinamente ha fatto capire che la “” e potrebbe trattarsi di una grossa rivelazione. Ledelhanno parlato addirittura di una sosia messa al posto diper non far trapelare la notizia della sua morte. Polemiche che hanno coinvolto anche i vip, con Alyssa Milano che ha stupito ...