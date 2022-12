Botti di Capodanno | Arriva la stretta | divieto assoluto in questi Comuni

Leggi su direttanews

(Di giovedì 22 dicembre 2022)di: giro di vite in diversi Comuni italiani, i Sindaci insorgono contro questa pratica diffusa in tutto il mondo. Manca una manciata di ore alla Vigilia di Natale, e le massaie più industriose si preparano a sfornare manicaretti succulenti per famiglia e amici.di(fonte pexels)Anche i singles e i professionisti rampanti rispolverano gli outfit più raffinati, pronti a condividere del tempo di qualità con i loro cari. Si sa, le ultime due settimane dell’anno rappresentano il contesto di aggregazione sociale per eccellenza, nonché un pretesto per effettuare bilanci sulla vita di ciascuno. Per tale ragione, salutare l’anno vecchio con petardi, fuochi artificiali ediè un rito simbolico radicato nella cultura popolare. In alcuni Comuni ...