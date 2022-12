Botta e risposta tra Cummings e Giroud | «Com’è il mio inglese?»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’australianonegli scorsi giorni si era lamentato conper il mancato scambio di maglia e per aver finto di non sapere l’. Ladell’attaccante Jason, centrocampista dell’Australia, aveva accusato nella giornata di ieri Olivierdi non aver voluto scambiare la maglia con lui a fine partita in Australia-Francia in Qatar, fingendo di non sapere l’. Non si è fatta attendere la replica dell’attaccante del Milan, che sui social risponde così. Hi ?? @jacksonirvine How is my english mate? ??? ???????? pic.twitter.com/McHQP30cCX— Olivier(@ Olivier) December 22, 2022 «Ciao Jackson (Irvine, giocatore con cui ha scambiato la maglia ndr.),il mio ...