Boschi | “Con la Buona Scuola avevamo previsto più di 1000 euro di aumento all’anno Maestre guadagnino quanto i prof delle superiori” INTERVISTA

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dagli stipendi equiparati pere docenti delle scuole superiori fino all'utilizzo del cellulare in classe. In una lungaa Orizzonte, Maria Elena, deputata di Italia viva e Azione e membro della Commissione Istruzione alla Camera, commenta i primi mesi del nuovo governo e in particolare le prime azioni del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo: “Con lapiù didi

RaiNews

Di Schreck si disse, naturalmente, che fosse un vero vampiro scovato da Murnau tra idei ... mantiene i legamila sola Transilvania rurale dove sorge il proverbiale castello del conte Orlok ...... e neppurequello di frodo, che riempie il carniere quando e dove la caccia è proibita. La ... E neidel delitto l'ombra di un terzo uomo Cinghiali, mappatura della specie: "In Italia sono 2,3 ... Lupo con una zampa amputata nei boschi della val di Rabbi Verrà presentato martedì 10 gennaio il ’Calendario 2023’ delle attività organizzate dal Cai reggiano. L’iniziativa si terrà alle 21 al Centro sociale Buco Magico, in via Martiri di Cervarolo 47 a Regg ...Anche quest’anno in occasione del Natale, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma lancia una nuova raccolta fondi su GoFundMe (per info e donazioni: https://gofund.me/9f77f8f6). Con “Regala un albe ...