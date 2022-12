(Di giovedì 22 dicembre 2022)Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,15% a 23.831invece a 210,1il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che ...

Scivola Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,15% a 23.831 punti. Scende invece a 210,1 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che ...A parte Londra (+0,15%), prevale il segno meno a Francoforte ( - 0,87%), Parigi ( - 0,61%),( - 0,7%) e Madrid ( - 0,3%). Permane la tensione sui titoli di Stato, pur con il differenziale tra ... Borsa: Milano scivola (-1,15%), spread scende a 210 punti - Economia