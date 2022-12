Borsa | Milano chiude in calo | - 1 | 24%

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di, Juventus (+3,59%), Mutuionline (+3,34%), Rai Way (+1,96%) e Luve (+1,72%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ...Tra le small - cap di, chiusura negativa per Greenthesis , con un ribasso del 2,54%. Lieve ribasso per algoWatt , che chiude in flessione dell'1,14%.Il settore dei semiconduttori va giù negli Usa e trova Stm in ribasso del 3,59% a Milano. Sono tra i peggiori del giorno inoltre titoli recentemente effervescenti come Amplifon -2,34%; Nexi -1,99%; ...(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Borse europee deboli nella chiusura della penultima seduta prima della pausa natalizia. Parigi ha ceduto lo 0,95% a ...