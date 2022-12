Bonus | tasse | incentivi green | così la manovra pare di sinistra

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nella giornata di ieri, ne abbiamo avuto l’ennesima prova: i liberali al governo sono quasi inesistenti. E, forse, non esisteranno mai. Ladel nuovo esecutivo di Giorgia Meloni doveva segnare il netto distacco tra unakeynesiana e statalista, rispetto una destra sì con tratti conservatori, ma che alla fine si sarebbe fatta portatrice della tanto osannata (ma mai compiuta) “rivoluzione liberale“. E invece no. Al primo banco di prova, Palazzo Chigi sembra essersi voltata dall’altra parte, in continuità con le operazioni economiche degli ultimi anni, composte dae mancette, senza una visione d’orizzonte fondata su tagli di. Tenetevi forte, perché quello che andremo a scrivere sarebbe stato degno di un governo giallorosso, per esempio, magari con una stampella fatta dal gruppo dei Verdi, visto ...

QuiFinanza

...che abbiamo preso come riferimento per stabilire quanto guadagna un carabiniere dopo le... A questa cifra si somma il cosiddettodefiscalizzazione , che è stato introdotto per l'assenza dell'...La cancellazione automatica delle cartelle sotto i mille euro non varrà per le multe elocali. Il nuovocultura entra in manovra con un emendamento, primo firmatario Federico Mollicone di ... Manovra: novità in arrivo per Reddito di cittadinanza, tasse, bonus casa e giovani Arriva una ulteriore stretta sul Reddito di cittadinanza. Chi rifiuterà un’offerta di lavoro perderà l’assegno. Il Parlamento ha eliminato la dizione ...Tutte le novità della manovra economica dopo la lunga maratona notturna: giovedì l’arrivo in Aula alla Camera, venerdì il voto, il governo chiederà di fiducia ...