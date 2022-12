Bonus psicologo sale da 600 a 1 500 euro E diventa strutturale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilda 600 a 1.500. È quanto prevede un emendamento del Pd approvato in commissione Bilancio della Camera in merito alla misura nata con il precedente decreto Milleproroghe. Per i prossimi anni però sarebbero state ridotte le risorse stanziate: dagli attuali 25 milioni di, si passerebbe a 5 milioni per il 2023 e 8 milioni dal 2024. Significa che la platea di chi ne beneficerà è destinata a ridursi in maniera drastica fino al 90%., cos’è Si tratta di un contributo dello Stato che permette di sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini relative alle sessioni di psicoterapia. La misura finanziata dal Governo Draghi nel dicembre del 2021 è stata prorogata ...