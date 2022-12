Bonus psicologo | sale a 1 500 euro | cosa cambia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilverrà reso permanente e salirà da 600 a 1.500. Lo prevede un emendamento approvato in commissione Bilancio della Camera. “Sulabbiamo ottenuto un grande risultato con un nostro emendamento che rende il fondo per la copertura della misura strutturale”. Così le deputate Dem Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera, e Marianna Madia. “Il contributo sarà finanziato con 5 milioni per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024. Siamo contenti per questa misura – sottolineano – che è stata purtroppo molto utilizzata, oltre ogni aspettativa e che potrà continuare a contribuire al miglioramento del benessere psicologico di tante persone di ogni età duramente provate da questi anni di pandemia e crisi”. “Una piccola grande notizia”, ha commentato su ...