Bonus psicologo permanente dal 2024

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un emendamento del PD alla Finanziaria ha prorogato ilper il 2023. La misura diventerànelGrazie ad un emendamento alla Legge di Stabilità a firma Partito Democratico, ilè stato prorogato anche per il 2023 e, a partire dal prossimo anno, sarà reso. A sostegno della misura, l’esecutivo ha stanziato 5 milioni di Euro per il 2023, e ne stanzierà 8 a partire dal prossimo anno. Alpotranno accedere i cittadini con un Isee inferiore a 50mila Euro: servirà per sostenere economicamente chi abbia bisogno di un supporto psicoterapico. Sono sempre di più le persone che iniziano un percorso di psicoterapia: da luglio a ottobre scorso circa 400mila persone hanno fatto richiesta per il ...

Giova inoltre evidenziare che altri svariati milioni di euro saranno sottratti alcultura, alecc, ecc. Milioni di persone sono in gravi difficoltà economiche e diventano ...Con l'emendamento in questione si rifinanzia, anche per il 2023 e 2024, il. Inoltre si modifica l'importo massimo spettante. Nel frattempo chi ha fatto domanda per il 2022 e risulta ... Manovra, tutte le novità: bonus mobili e psicologo, smart working, «reddito familiare» ll bonus psicologo verrà reso permanente e salirà da 600 a 1.500 euro. Lo prevede un emendamento alla manovra 2023 approvato in commissione Bilancio della Camera. “Sul bonus psicologo abbiamo ottenuto ...“Piena soddisfazione nel constatare che il malessere diffuso negli ultimi anni non trova indifferente il governo che, al contrario, sta dimostrando di aver inteso il profondo, necessario e urgente bis ...