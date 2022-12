Bonus mobili 2023 | sale tetto di spesa | le novità

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) –sul. E’ stato approvato in commissione Bilancio un emendamento alla manovra che innalza per ilil testo diper l’acquisto diin caso di interventi di ristrutturazione della casa a 8mila euro, dai 5mila previsti dalla precedente Legge di Bilancio. “L’innalzamento deldelda 5mila a 8mila euro per ilè un ottimo risultato per la filiera del legno-arredo e per famiglie e giovani che potranno usufruire di un aiuto concreto soprattutto in un momento di grande difficoltà, dovuto all’inflazione che corre, al caro energia e alla perdita di potere d’acquisto” ha commentato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. “Un ringraziamento va al ...

Tetto di spesa alzato da 5 mila a 8 mila euro. Le novità inserita in Manovra con una detrazione Irpef del 50% per acquisti nel 2023 Ilmodificato in Manovra e riguardante il 2023 e il 2024 vede salire il tetto di spesa da5 mila euro a 8 mila euro. Approvato, dunque, il meccanismo per proroga e aumento del limite entro ...Fra le novità dell'ultima ora un emendamento che proroga ile lo porta a 8.000 euro. In particolare per gli anni 2023 e 2024 si può chiedere una detrazione del 50% delle ...Anche nel 2023 e 2024 sarà possibile usufruire del Bonus mobili. E sino qui nessuna novità rispetto quanto annunciato dalla prima bozza della manovra di Bilancio. Ma un emendamento introduce una novit ...Per i pagamenti elettronici con il Pos restano le multe. Sì, perché è stata soppressa la norma, inizialmente prevista dalla stessa manovra, con cui veniva introdotto un tetto di 60 euro entro il quale ...