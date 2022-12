Bonus colonnine elettriche 2023 | c’è la proroga | come funzionerà

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 22 dicembre 2022), arriva la. In una recente intervista dello scorso 4 dicembre al quotidiano “La Repubblica”, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla domanda surendere più appetibili gli incentivi per l’acquisto di autoo ibride ha risposto che è necessario innanzitutto rendere il mercato “più accessibile”.Al giorno d’oggi, ha proseguito Urso, l’auto è percepita“un bene di lusso, riservato a pochi”. Per questo motivo gli incentivi sono stati rimodulati:Un contributo aggiuntivo per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in per le persone con Isee al di sotto dei 30 mila euro; Un contributo, pari al 50% di quello previsto per le persone fisiche, per le attività di autonoleggio.Si ...