Bonus animali domestici addio | niente 900 euro nel 2023 Perché è saltato - Economia - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'emendamento non supera il vaglio della commissione Bilancio. Offriva undi 150 euro all'anno per ogni animale ...... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura,Sanità ... Giova inoltre evidenziare che altri svariati milioni di euro saranno sottratti alcultura, al... Bonus animali domestici addio: niente 900 euro nel 2023. Perché è saltato Non ci sarà il bonus animali domestici che Brambilla aveva provato a inserire in manovra, si tratta di un pesante passo indietro ...All’alba la Commissione Bilancio della Camera dà il via libera: il testo in Aula domani. Ennesima stretta sulla misura anti-povertà: l’offerta di lavoro rifiutata non dovrà più essere “congrua” per pe ...