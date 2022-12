Bollettino medico

(Di giovedì 22 dicembre 2022) In tre hanno lasciato la gara anzitempo domenica contro il Sidtirol. Mirko Antonucci ha dovuto rinunciare alla chiamata della Nazionale ma l’ecografia di controllo eseguita ieri fa ben sperare. Nessuna lesione al muscolo ileo-psoas, un affaticamento che potrà essere smaltito in vista della gara a Como di lunedì. Controlli quest’oggi anche per Andrea Danzi e Mamadou Tounkara. Il primo sarà in ogni caso assente al Sinigaglia assieme a Romano Perticone, fermati entrambi per un turno dal Giudice sportivo (clicca QUI per il comunicato).L’ecografia ha evidenziato una lesione di 1º ai flessori della coscia sinistra sia per Danzi che per Tounkara. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

