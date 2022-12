Bold e audaci | ma anche chic e ispirati alle meraviglie della natura I gioielli della collezione Flora di Leo Pizzo accendono i look delle Feste 2022 e oltre

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Creazioni esclusive, nuove espressioni di eleganza e raffinatezza, un tocco di romanticismo in chiave contemporanea. La” di Leounisce charme e preziosità ispirandosi. Secondo i canoni più prestigiosi dell’eccellenza artigianale made in Italy. Idi Leoguarda le foto “”, lapreziosa e evergreen di Leo ...

Marie Claire

... ha dato prova di grande versatilità nel calzarne i modelli, prevalentemente over the knee. ... fucsia, pelo e strass per un effetto luxuryinimitabile.Dai temi floreali a quelli dark, passando per cascate di cristalli e design dall'estetica. Ma, ... tipo quelli con cascate di cristalli, e quelli dalle dimensioni troppo. Puntare sui ... Collane sottili che non costano troppo: 9 collane in oro