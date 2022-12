BMW | accordo con Solid Power per produrre batterie a stato solido in Germania

Borsa Italiana

, per la licenza, pagherà a Solid Power 20 milioni di dollari entro giugno 2024 ma solamente se saranno raggiunti alcuni precisi traguardi. Non è chiaro questo nuovocome andrà ad ...Incon il Comune di Perugia " spiegano i promotori dell'iniziativa - che ci ha dato la ... Motor ", Rossi s.r.l. e Centralcar spa. Grazie all'impegno di noi tutti, oggi possiamo donare ... Bmw: accordo vincolante con European Lithium di fornitura ... PESARO- Valentino Rossi sarà nella prossima stagione un pilota ufficiale della Bmw nel campionato GT World Challenge, al quale ha già partecipato in questo 2022 al volante di una Audi, rimanendo ...Dopo aver annunciato l’accordo con il BMW M Team WRT per la prossima stagione, il pluri-campione della MotoGP Valentino Rossi e BMW M Motorsport hanno annunciato oggi la formalizzazione di un nuovo ...